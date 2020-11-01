Школьник из Тобольского района победил в научной конференции "Шаг в будущее"

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Восьмиклассник из школы в с. Малая Зоркальцева Юрий Доценко стал победителем соревнований юных исследователей "Шаг в будущее" в Уральском федеральном округе, сообщает администрация Тобольского района.

В номинации "Робототехника" тоболяк занял первое место и получил главный приз форума "Яблоко познаний". Юрий Доценко представлял изобретение для экологических исследований, на создание которого у него ушел почти год.

"Процесс создания робота увлекательный, но достаточно долгий. Сборка механизма, отладка работы всех компонентов, выстраивание алгоритма и так далее. Для меня самое сложное в этом процессе – добиться точных действий робота в соответствии с написанной программой, иногда на это уходит больше года", - рассказал школьник.