Тюменские команды вышли в финал лиги КВН "Запсиб"

| Фото: ТОО ВОИ во ВКонтакте | Фото: ТОО ВОИ во ВКонтакте

Команды КВН "Сделано в Сибири" Тюменского района и "Алое Лера" ТюмГУ вышли в финал юбилейного сезона лиги "Запсиб". Полуфиналы состоялись во Дворце культуры и творчества "Пионер" 20 и 21 ноября, сообщают организаторы.

Участие в играх приняли 11 команд из Тюмени и Тюменского района, Уфы, Ханты-Мансийска, Челябинска, Чулыма, Красноярска, Ярославля, Кургана.

Финалистами конкурса веселых и находчивых, кроме тюменцев, также стали команды "Столик" из Чулыма, "Красная Фурия" из Ярославля, "Джентльмены удачи" из Кургана, "Кира Пластилинина" из Красноярска и "Диккенс, например" из Челябинска.

Проведение финала лиги КВН "Запсиб" будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Планируется, что он состоится в декабре.