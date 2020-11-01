Лекцию о меняющих жизнь принципах прочтут в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: из сообщества "CreativeMornings | Tyumen | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "CreativeMornings | Tyumen | Тюмень" во ВКонтакте

Лекцию о шести принципах, меняющих жизнь, прочтут в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 29 ноября в 10 часов, сообщают организаторы.

В качестве спикера выступит совладелец диджитал-компании The Architect и кофейни Flow Александр Сучков. Он поделится советами о том, как сохранить физическое и ментальное здоровье, научиться держать баланс, чтобы не выгорать, а также нести ответственность за свой выбор.

Количество мест на лекцию ограничено. Организаторы смогут разместить в большом зале мультицентра не более 50 человек. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Инна Пахомова