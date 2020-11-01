Проекты студентов ТИУ поддержали грантами

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Гранты на общую сумму 250 тыс. рублей получили шесть проектов участников конкурса "Большой университет". В их числе: "Тюменский десант", "Регулярный чемпионат города по флорболу-2021", "Концертная программа для детей с ограниченными возможностями", "Туристический клуб "Серпантин", "Мастерская Голдберга", "SOUND LIGHT", сообщает ТИУ.

В этом году конкурс проходил в три этапа: подача заявки, проектная сессия и защита проектов. На победу претендовали 12 проектов. На проектной сессии участники смогли доработать свои идеи и презентовали видеоролики экспертам. Защита проходила в формате видеоконференции на платформе ZOOM.

Проект "Тюменский десант" Всероссийской акции "Снежный десант РСО" проводится для патриотического и нравственного воспитания, развития профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризации здорового образа жизни, пропаганды движения Российских студенческих отрядов. За пять лет студенты выезжали в 70 сельских поселений семи муниципальных районов. В 2020 году в проекте будут участвовать три отряда "Хаски", "Соболь" и "Красная звезда".

По мнению комиссара отряда "Соболь" Дарьи Королевой, акцент проекта на профориентацию особенно важен для сельских школьников.

"Ребята совсем не знают, куда поступать, стоит ли им вообще продолжать образование, - рассказала она. - Сейчас я участвую в учебно-научных школах для подростков, с ними мы работаем над ценностным ориентированием, развитием софт-скилс, целеполаганием. Мне бы очень хотелось что-то из этого донести до сельских ребятишек, выслушать их, поддержать в выборе, мотивировать на их личном профессиональном пути. Сейчас для меня десант очень ценен именно этой возможностью".

Грант в размере 40 тыс. рублей получил туристический клуб "Серпантин". Руководитель клуба Екатерина Сыроватка сообщила, что на выделенные средства ребята приобретут необходимое снаряжение для будущих походов - ледорубы, жумары, газовые горелки.

"Мы планируем купить варочную печку для зимних походов, которая позволяет готовить прямо в шатре, за счет этого можно ходить в более холодные районы, к примеру, в Забайкалье", - рассказала Екатерина.

По мнению одного из членов жюри Ксении Оплетаевой, конкурс дает бесценный опыт в проектной деятельности и знания, которые можно применять в других грантовых конкурсах.