Тоболяк украл рюкзак с документами и телефоном в кафе

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подозреваемого в краже задержали оперативники в Тобольске. Ранее судимый 23-летний местный житель свою вину признал, но украденный в кафе рюкзак с телефоном и документами потерял, сообщает Тобольский отдел МВД России.

С заявлением о краже в дежурную часть тобольской полиции обратился мужчина 1979 года рождения. Правоохранители установили, что потерпевший отдыхал в одном из кафе города, когда заметил, что у него пропал рюкзак. Сумма ущерба составила более 7 тыс. рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого в краже. Тоболяк был задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, но заверил полицейских, что украденное имущество потерял.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.