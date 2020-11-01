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Диктант по английскому языку для студентов и школьников пройдет онлайн

Общество, 09:29 25 ноября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ежегодный диктант по английскому языку среди обучающихся образовательных учреждений России проведет ТюмГУ вместе с Казанским федеральным университетом онлайн 7-12 декабря, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участвовать могут все желающие: студенты, магистранты, аспиранты, ординаторы, обучающиеся подготовительных курсов и школьники.

Регистрация открыта до 12 декабря. Необходимо заполнить форму.

Вопросы об участии в проекте можно направить Беляковой Ирине Евгеньевне по адресу i.e.belyakova@utmn.ru.

Победители и призеры диктанта будут награждены дипломами и брендированными призами.

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# английский язык , ТюмГУ

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