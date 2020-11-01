Диктант по английскому языку для студентов и школьников пройдет онлайн

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ежегодный диктант по английскому языку среди обучающихся образовательных учреждений России проведет ТюмГУ вместе с Казанским федеральным университетом онлайн 7-12 декабря, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участвовать могут все желающие: студенты, магистранты, аспиранты, ординаторы, обучающиеся подготовительных курсов и школьники.

Регистрация открыта до 12 декабря. Необходимо заполнить форму.

Вопросы об участии в проекте можно направить Беляковой Ирине Евгеньевне по адресу i.e.belyakova@utmn.ru.

Победители и призеры диктанта будут награждены дипломами и брендированными призами.