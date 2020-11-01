Беременность не препятствие для вакцинации, отмечают эксперты

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

Беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации. Ее не выполняют в первом триместре, но в случае, если эпидемическая обстановка требует введения вакцины, она допустима по рекомендации лечащего врача, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщают, что во время визита в женскую консультацию для постановки на учет по беременности врачи назначают лабораторные исследования, позволяющие выявить наличие антител к инфекционному заболеванию. Исходя из этих данных, принимается решение о дальнейшей вакцинации женщины.

Беременные подлежат иммунизации против гриппа. Доказано, что прививка против гриппа во втором и третьем триместрах беременности обеспечивает детям первых месяцев жизни эффективную защиту против этой болезни.

Безопасна вакцинация беременных против бешенства, в том числе экстренная. При тяжелых укусах и травмах дополнительно вводится специфический иммуноглобулин.

Категорически нельзя вакцинировать беременных женщин против туберкулеза (БЦЖ); менингококковой инфекции; кори, краснухи, паротита (КПК); ветряной оспы; брюшного тифа.

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