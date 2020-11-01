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Многодетные семьи Ишима получили ноутбуки

Общество, 13:08 24 ноября 2020

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Ноутбуки для домашнего обучения получили многодетные семьи Сабуровых, Золотаревых и Нагорновых из Ишима. Технику вручили в рамках акции "Помоги учиться дома", сообщает пресс-служба городской администрации.

В семье Нагороновых восемь детей, двое уже окончили школу, несколько дошколят и есть трое школьников, которым нужен был компьютер или ноутбук для дистанционного обучения.

Тринадцатилетний ученик седьмого класса Ишимской православной гимназии Иван Нагорнов поблагодарил единороссов за подарок.

"Теперь у нас появилась возможность без проблем выполнять домашнее задание и присутствовать на онлайн-уроках. Раньше мы пользовались телефоном, но это не совсем удобно, другое дело ноутбук", - сказал школьник.

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# многодетные семьи , ноутбук , партия Единая Россия , помощь детям

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