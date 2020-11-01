О нарушениях прав школьников на дистанционке можно сообщить в прокуратуру

| Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области | Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области

В прокуратуре Тюменской области заработала горячая линия приема сообщений о нарушениях прав учащихся, в том числе при дистанционном сообщении, сообщает надзорное ведомство региона.

С 24 ноября по 3 декабря в прокуратуру можно сообщить фактов нарушения прав и законных интересов учащихся, в том числе при организации подвоза несовершеннолетних школьными автобусами, дистанционном обучении и обеспечении льготной категории школьников продуктовыми наборами.

Номер горячей линии 8 (3452) 27-04-68. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. Все сообщения будут проверены. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.