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В водительские удостоверения и ПТС внесут изменения

Общество, 15:53 24 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС) утвердил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Нововведения предполагают надпись "Водительское удостоверение" на трех языках в верхней части лицевой стороны документа. В приказе уточняется, что надписи "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence", выполненные сиреневым цветом, будут размещаться в три строки в указанной последовательности.

В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.

Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

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# водительское удостоверение , ПТС

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