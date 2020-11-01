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Тоболяк устроил поножовщину в кинотеатре

Происшествия, 14:25 24 ноября 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения молодому человеку возбуждено в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Ранее не знакомые участники конфликта находились в зоне кинотеатра, расположенного в торговом центре. Потерпевшему не понравилось, как 28-летний молодой человек общается с продавцом, и он решил сделать ему замечание. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес пострадавшему два удара ножом в грудную клетку. До приезда полицейских участников инцидента задержали сотрудники Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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# поножовщина , Тобольск

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