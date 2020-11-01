Курганец выкрал из ишимского офиса миллион рублей

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Житель Шадринска Курганской области похитил из офиса коммерческой фирмы Ишима аппаратуру и 1 млн рублей. Его удалось задержать через 10 дней с момента кражи, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в ночь на 21 июля 2020 года мужчина специально приехал в Ишим для кражи. Он проник в офис одной из коммерческих организаций, похитил чемодан с геодезической спутниковой аппаратурой стоимостью 150 тыс. рублей и более 1 млн рублей сотрудницы, которая хранила свои накопления на работе в одном из ящиков стола. Ключ от него лежал неподалеку. Над вскрытием сейфа ему пришлось потрудиться, но ценностей и денег в нем не оказалось.

Похитителя установили по потожировому следу на сейфе. 31 августа его задержали в Екатеринбурге, куда тот прилетел из Сочи. Курганца заключили под стражу.

В ходе следствия украденная аппаратура возвращена организации. Материалы уголовного дела направлены в Ишимский городской суд Тюменской области для рассмотрения по существу.