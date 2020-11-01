Тюменцы увидят фронтовые портреты красноармейцев

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Выставку "Фронтовой портрет. Судьба солдата" откроют тюменские поисковики в историческом парке "Россия – моя история" 25 ноября. Гости выставки увидят графические портреты, написанные фронтовыми художниками в годы Великой Отечественной войны, сообщает областной поисковый центр.

Представленные работы хранились в музеях и архивах и были почти забыты. Выставка стала итогом двухлетней работы добровольцев "Поискового движения России" по установлению судеб красноармейцев, изображенных на фронтовой графике.

Музей Победы передал поисковикам для исследовательской работы 302 портрета участников Великой Отечественной войны и 84 портрета, хранящиеся в архивах филиалов и партнеров. Поисковики устанавливают судьбы бойцов, изображенных на рисунках, и передают копии портретов в семьи защитников Отечества.

В экспозиции тюменского исторического парка "Россия – моя история" будут представлены 55 портретов из разных музеев страны и рассказаны интересные судьбы героев, участников Великой Отечественной войны.

Начало в работы выставки - в 15 часов.