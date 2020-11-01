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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области взрослые чаще болеют ОРВИ

Общество, 09:51 25 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемости ОРВИ увеличилась в Тюменской области с 16 по 22 ноября преимущественно за счет взрослого населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований, в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

К 23 ноября в Тюменской области против гриппа привиты 588 тыс. 501 человек.

Для профилактики ОРВИ эксперты рекомендуют регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку и увлажнять воздух помещений. Регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта. Избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями, а при посещении мест скопления людей и медицинских организаций пользоваться одноразовыми масками, меняя их каждые два-три часа.

Рекомендуется вести здоровый образ жизни, высыпаться, питаться сбалансировано и регулярно заниматься физкультурой.

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# грипп , ОРВИ

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