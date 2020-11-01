Названы победители конкурса "Содружество" в Ялуторовске

Центр национальных культур во ВКонтакте (архив) Центр национальных культур во ВКонтакте (архив)

Танцевальная группа "Радуга" детского сада №9 Ялуторовска стала обладателем Гран-при городского открытого фестиваля национальных культур "Содружество" – 2020". Ребята представили народно-стилизованный танец "Ритмы Севера".

Всего лауреатами и дипломантами фестиваля стали 35 участников. Самой многочисленной по наградам стала номинация "Вокал" - 14 солистов и творческих коллективов. Лауреатами первой степени признаны воспитанница детского сада №10 Яна Зуева (категория 5-7 лет) и учащаяся школы №3 Анастасия Елфимова (18-25 лет).

Среди дошкольных ансамблей жюри выделило коллектив структурного подразделения детсада №10 "Капельки" и детсада №10 "Домисоль-ка". Среди старших участников – семью Кубасовых.

В номинации "Инструментальное исполнение" отмечены ансамбль "Задоринка" (детский сад №7) и "Озорные скоморохи" (детсад №8).

В номинации "Хореография" жри высоко оценило номер - азербайджанский танец - Мансумова Севиль Навруз кызы (школа №4).

Среди ансамблей лауреатом первой степени признан коллектив "Девчата" этой же школы с композицией "Катюша".

Лауреатами первой степени в "Художественном слове" стали три участника: Денис Одинцев (детсад №10), Семен Коновалов (школа №4) и Ксения Тарасова (театральная студия "Маска Рад" молодежного театра "Ангажемент").

Отметим, фестиваль "Содружество" прошел в онлайн-формате впервые. Особенностью фестиваля этого года организаторы назвали искренность участников и патриотическую направленность выступлений.

Евгения Шевцова