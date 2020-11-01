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В Ишиме финиширует проект "Профbox"

Общество, 14:25 25 ноября 2020

Мультицентр «Моя территория» | Ишим во ВКонтакте | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим во ВКонтакте

Проект "Профbox" финиширует в ишимском мультицентре "Моя территория" 28 ноября. Его резиденты провели четыре фокус-группы и онлайн-исследование, чтобы составить портрет востребованного специалиста Ишима. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала менеджер проектов центра Дарья Моор.

Онлайн-опрос проводился для школьников и студентов. В работе фокус-групп участвовали представители бизнеса, средств массовой информации, власти и общества.

"Мнения молодежи и действующих специалистов порой были полярны. К примеру, школьники и студенты чаще видят себя в будущем дизайнерами, блогерами, журналистами, SMM-специалистами, а участники фокус-групп уверены, что в городе больше востребованы профессии аграрного сектора", - отметила сотрудник мультицентра.

Она добавила, что в одном сошлись все участники опроса вне зависимости от возраста и статуса: чтобы добиться успеха в любой сфере, необходимо быть смелым и креативным, уметь общаться и быстро адаптироваться к меняющимся условиям. А также самообразовываться, работать и действовать.

Узнать подробности можно здесь.

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Инна Кондрашкина

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# исследования , Ишим , молодежь , опрос

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