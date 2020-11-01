Личные вещи солдат и смертные медальоны покажут тюменцам на онлайн-экскурсии

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте

Вещи солдат и смертные медальоны представят тюменцам на онлайн-экскурсии ко Дню Неизвестного Солдата, которая начнется 3 декабря в 18 часов.

"В экспозиции будут представлены экспонаты, найденные поисковиками в ходе полевых экспедиций. Акцент будет сделан на предметах, с помощью которых можно установить личность солдата. Это смертный медальон, солдатский вкладыш. Покажем личные вещи, на которых оставлены инициалы, фамилии", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова.

Среди экспонатов есть котелки, на которых указаны восемь фамилий солдат. Нельзя точно сказать, кому именно принадлежал этот предмет, но бывает, что и по личным вещам удается установить человека. В ходе летней экспедиции в Карелии в 2020 году поисковики выяснили судьбу солдата по бритве, на которой была фамилия "Никулин". "Мы уже нашли родственников погибшего. Они живут в Челябинской области. Им передали личные вещи. В рамках проекта "Дорога домой" останки солдата будут переданы на родную землю", — добавила руководитель музея.

В ходе онлайн-экскурсии в сообществе "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте слушателям расскажут о поисковой работе, районах, где работают тюменские поисковики. Трансляция будет вестись из музея истории поискового движения Тюменской области. Прямой эфир проведет руководитель музея Татьяна Смирнова.

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив)

Инна Пахомова