Началась реставрация дома Ивана Замятина в Тюмени
Реставрацией дома Ивана Замятина в Тюмени займется предприниматель Сергей Вобликов. На это он получил разрешение. Подрядная бригада уже приступила к работе.
Об этом региональный комитет по культурному наследию написал в Instagram.
Объект культурного наследия - дом И.С.Замятина - находится на ул. Первомайской, 32. По утвержденному проекту будет восстановлен архитектурный вида памятника, который сложился в конце XIX века. Подрядная организация проведет реставрацию фасадов, утраченных элементов и деталей, восстановит дворовые пристройки.
Им предстоит усилить грунт, провести гидроизоляцию фундамента и многое другое. Согласно контракту весь объем работ рассчитан на четыре года. Хотя подрядчик обещает справиться раньше.
Анжела Лебедева