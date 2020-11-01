Началась реставрация дома Ивана Замятина в Тюмени

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Реставрацией дома Ивана Замятина в Тюмени займется предприниматель Сергей Вобликов. На это он получил разрешение. Подрядная бригада уже приступила к работе.

Об этом региональный комитет по культурному наследию написал в Instagram.

Объект культурного наследия - дом И.С.Замятина - находится на ул. Первомайской, 32. По утвержденному проекту будет восстановлен архитектурный вида памятника, который сложился в конце XIX века. Подрядная организация проведет реставрацию фасадов, утраченных элементов и деталей, восстановит дворовые пристройки.

Им предстоит усилить грунт, провести гидроизоляцию фундамента и многое другое. Согласно контракту весь объем работ рассчитан на четыре года. Хотя подрядчик обещает справиться раньше.

с личного аккаунта регионального комитета по культурному наследию в Instagram с личного аккаунта регионального комитета по культурному наследию в Instagram

Анжела Лебедева