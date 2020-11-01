Подозреваемого в убийстве двух человек в Тюменском районе ищет полиция
Подозреваемого в убийстве двух человек в с. Онохино Тюменского района ищут правоохранители.
"Владимира Александровича Аржиловского 1962 года рождения сотрудники полиции разыскивают за совершение особо тяжкого преступления. Граждан, обладающих какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 102, 291-600, 793-023", — рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Известно, что мужчина ранее судим.
В следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области сказали, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Инна Пахомова