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Подозреваемого в убийстве двух человек в Тюменском районе ищет полиция

Происшествия, 14:20 25 ноября 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в убийстве двух человек в с. Онохино Тюменского района ищут правоохранители.

"Владимира Александровича Аржиловского 1962 года рождения сотрудники полиции разыскивают за совершение особо тяжкого преступления. Граждан, обладающих какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 102, 291-600, 793-023", — рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Известно, что мужчина ранее судим.

предоставлено и разрешено для публикации УМВД России по Тюменской области | Фото: предоставлено и разрешено для публикации УМВД России по Тюменской области

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области сказали, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Инна Пахомова

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# преступление , СУ СК РФ по Тюменской области , убийство , УМВД России по Тюменской области

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