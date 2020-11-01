Подозреваемого в убийстве двух человек в Тюменском районе ищет полиция

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в убийстве двух человек в с. Онохино Тюменского района ищут правоохранители.

"Владимира Александровича Аржиловского 1962 года рождения сотрудники полиции разыскивают за совершение особо тяжкого преступления. Граждан, обладающих какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 102, 291-600, 793-023", — рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Известно, что мужчина ранее судим.

| Фото: предоставлено и разрешено для публикации УМВД России по Тюменской области | Фото: предоставлено и разрешено для публикации УМВД России по Тюменской области

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области сказали, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Инна Пахомова