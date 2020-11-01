Четыре команды встретятся в полуфинале Лиги КВН "Тюмень"

Команда "Мирное время" | Фото: из сообщества "Лига КВН «Тюмень» (ОЛ МС КВН «ЗАПСИБ»)" во ВКонтакте Команда "Мирное время" | Фото: из сообщества "Лига КВН «Тюмень» (ОЛ МС КВН «ЗАПСИБ»)" во ВКонтакте

Полуфинал Лиги КВН "Тюмень" начнется во дворце творчества и спорта "Пионер" 26 ноября в 19 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Тема сезона – "Невозможное возможно". Борьбу за главный приз сезона будут вести команды "Кин-дза-дза" (Многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета), "Мирное время" (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище), дебютанты Лиги – молодая команда из Тюменского государственного университета.

В юморе с тюменцами сразиться команда из Екатеринбурга "По кайфу" Уральского государственного юридического университета.

"Подготовка к игре идет полным ходом. К сожалению, есть команды, подавшие заявки, которые по разным причинам не смогут участвовать в полуфинале. Надеюсь, что те, кому это удалось, по-настоящему порадуют зрителя", – отметила директор Лиги КВН "Тюмень" Лариса Антропова.

Финал Лиги КВН "Тюмень" запланирован на декабрь. Победитель сможет принять участие в Международном фестивале "КиВиН-2021" в Сочи.

Билеты на полуфинал можно приобрести по ссылке.

Сбор гостей в 18 часов 30 минут. С собой необходимо иметь маску, пройти на входе термометрию.