Театры Тюменской области поучили гранты на постановки

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Четыре театра Тюменской области получили гранты регионального правительства на реализацию творческих проектов по итогам конкурсного отбора. Суммы поддержки от 200 до 500 тыс. рублей.

Коллектив Тобольского драмтеатра им. П. П. Ершова на выигранные полмиллиона рублей поставит спектакль "Меж юношей безумных...", в основе которого лежит история декабристов, пребывавших в Тобольске.

Театр "Ангажемент" реализует такую же сумму на постановку "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова.

На создание спектакля "Слон Хортон ждет птенца" сотрудники Тюменского театра кукол получили 300 тыс. рублей.

Мастерская "Будильник" Тюмени вложит 200 тыс. рублей в реквизит спектакля "Иностранка" по рассказу Сергея Довлатова.

Всего девять заявок от театров региона рассмотрела конкурсная комиссия, одобрение получили четыре коллектива.

"Мы отмечаем, что отбор заявок с каждым разом становится все труднее. Растет уровень подготовки проектов, появляется больше нестандартных сценических решений. В этот раз наравне с профессиональными труппами поддержку получил любительский коллектив. Порадовал выбор материала: тюменцев ждут спектакли для детей, постановки современных драматургов", - прокомментировала итоги конкурса директор регионального департамента культуры Елена Майер.

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Добавим, в 2020 году прошли два конкурса для творческих театральных проектов. Театр "Ангажемент" в начале года стал единственным обладателем гранта в 500 тыс. рублей на постановку "Остров сокровищ".

Анжела Лебедева