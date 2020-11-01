  • 26 ноября 202026.11.2020четверг
  • USD75,4727
    EUR89,8880
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Первый в России онлайн-аукцион на охотугодья пройдет в Тюменской области

Общество, 13:27 26 ноября 2020

www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Первый в России электронный аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения пройдет в Тюменской области 30 декабря. Будут разыграны охотничьи угодья в Ярковском районе.

Как сообщает пресс-служба департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, местом проведения аукционов будет электронная торговая площадка АО "Сбербанк-АСТ".

Между госохотдепартаментом Тюменской области и оператором электронной площадки заключено соответствующее соглашение. Использование такой площадки обеспечивает прозрачность процесса аукциона и конфиденциальность данных о претендентах и участниках.

Платформа обеспечена удобным интерфейсом, который включает извещения, протоколы и другую информацию. А все данные об аукционе находятся под защитой современных ИТ-решений.

Организаторы и участники аукциона могут пользоваться электронной площадкой совершенно бесплатно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# охотничьи угодья , электронный аукцион

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 26.11.2020Первый в России онлайн-аукцион на охотугодья пройдет в Тюменской области
13:16 26.11.2020Четыре команды встретятся в полуфинале Лиги КВН "Тюмень"
12:53 26.11.2020COVID-19 выявили у 173 человек в Тюменской области
12:43 26.11.2020Победителей фестиваля детского творчества назвали в регионе