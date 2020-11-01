Первый в России онлайн-аукцион на охотугодья пройдет в Тюменской области

| Фото: www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Первый в России электронный аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения пройдет в Тюменской области 30 декабря. Будут разыграны охотничьи угодья в Ярковском районе.

Как сообщает пресс-служба департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, местом проведения аукционов будет электронная торговая площадка АО "Сбербанк-АСТ".

Между госохотдепартаментом Тюменской области и оператором электронной площадки заключено соответствующее соглашение. Использование такой площадки обеспечивает прозрачность процесса аукциона и конфиденциальность данных о претендентах и участниках.

Платформа обеспечена удобным интерфейсом, который включает извещения, протоколы и другую информацию. А все данные об аукционе находятся под защитой современных ИТ-решений.

Организаторы и участники аукциона могут пользоваться электронной площадкой совершенно бесплатно.