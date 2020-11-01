Оружие Победы покажут тюменские поисковики на онлайн-экскурсии
Экскурсию в онлайн-формате "Оружие Победы" проведут тюменские поисковики 26 ноября, начало в 18 часов. Они расскажут о вооружении Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, сообщает Областной поисковый центр.
Экскурсоводы покажут массогабаритные макеты оружия РККА из Музея истории поискового движения Тюменской области и расскажут о конструкторах, внесших свой вклад в Победу, об истории создания оружия, познакомят с интересными фактами из воспоминаний ветеранов, участников войны.
Присоединиться к трансляции можно на страницах ВКонтакте и в Instagram.
Экскурсия проводится в рамках проекта "По страницам Великой Победы", посвященного важным страницам истории Великой Отечественной войны и вкладу Советского Союза в Победу над фашизмом.
Инициатива поисковиков в 2020 году получила поддержку на реализацию от АО "Транснефть – Сибирь".