Оружие Победы покажут тюменские поисковики на онлайн-экскурсии

| Фото: Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Экскурсию в онлайн-формате "Оружие Победы" проведут тюменские поисковики 26 ноября, начало в 18 часов. Они расскажут о вооружении Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, сообщает Областной поисковый центр.

| Фото: Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Экскурсоводы покажут массогабаритные макеты оружия РККА из Музея истории поискового движения Тюменской области и расскажут о конструкторах, внесших свой вклад в Победу, об истории создания оружия, познакомят с интересными фактами из воспоминаний ветеранов, участников войны.

Присоединиться к трансляции можно на страницах ВКонтакте и в Instagram.

| Фото: Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Экскурсия проводится в рамках проекта "По страницам Великой Победы", посвященного важным страницам истории Великой Отечественной войны и вкладу Советского Союза в Победу над фашизмом.

Инициатива поисковиков в 2020 году получила поддержку на реализацию от АО "Транснефть – Сибирь".