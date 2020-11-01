Выставка "Память поколений" откроется в тюменском музейном комплексе

Александр Виноградов, Владимир Дубосарский «Вдохновение» | Фото: из сообщества "РОСИЗО" во ВКонтакте (архив) Александр Виноградов, Владимир Дубосарский «Вдохновение» | Фото: из сообщества "РОСИЗО" во ВКонтакте (архив)

Около 50 работ из ведущих музеев России представят тюменцам на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", которая откроется в Музейном комплексе им. Словцова 27 ноября.

На выставке все желающие смогут посмотреть произведения живописи и скульптуры, созданных мастерами нескольких поколений. Самые ранние работы, такие как картина Бориса Дейкина "Запишемся в народное ополчение", модель скульптурной композиции Даниэля Митлянского "Реквием. 1941 год", работа Ивана Радимова "Двадцать восемь гвардейцев. Панфиловцы", датируются первыми днями войны, более поздние — полотна Александра Виноградова и Владимира Дубосарского — нашим временем.

На выставке представят работы из фондов Музейного комплекса им. И.Я. Словцова: скульптура Виктора Мурашова "Генерал Д.М. Карбышев", картина Лидии Фроловой-Багреевой "Ленинградки.1941г.", триптих Остапа Шруба "Земля и небо" и другие. Монтаж картин уже подходит к концу.

"Открытие выставки будет больше закрытой церемонией, оно будет осуществляться по спискам. Полноценно экспозиция заработает с 28 ноября. Люди могут спокойно прийти в музей и все осмотреть. Выставка бесплатная. Если понадобиться экскурсия, то она будет платной", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

Организаторы отмечают, что выставка уникальна тем, что она объединяет два направления - классическое и мультимедиа. Так, в историческом парке "Россия – Моя история" гости смогут увидеть более двухсот работ отечественных мастеров XX века, переведенных в мультимедийный формат с помощью современных цифровых технологий и оборудования. "Здесь картины будто оживают. Это одноименная выставка. Точно так же она открывается 27 ноября, она бесплатная. Ценители искусства могут сразу от нас направиться к ним или наоборот — после них посетить музейный комплекс", — добавили организаторы.

Возрастная категория: 0+.

Выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" проработает по 17 января 2021 года.

Инна Пахомова