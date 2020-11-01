Тюменцам предлагают изменить аватар ко Дню Неизвестного Солдата

| Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив)

Онлайн-акция "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен", приуроченная ко Дню Неизвестного Солдата, пройдет 3 декабря.

Принять участие в ней может любой желающий. "Можно поставить тематический аватар на своей странице в любой социальной сети, либо опубликовать соответствующий пост на стене и поделиться какой-либо информацией о памятной дате", – рассказала пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра Мария Котомина.

Эта онлайн-акция проводится не первый год. Как отмечают Мария Котомина, тюменцы и поисковики, представители патриотических организаций из разных регионов активно участвуют в ней.

Инна Пахомова