Выставку современного искусства представили на ситибордах в центре Тюмени

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Выставку "Все еще сильны" могут увидеть тюменцы на ситибордах на ул. Герцена. Работы художников из разных городов России размещены возле домов № 70, 84, 86.

Чтобы лучше понять творения молодых авторов, горожане могут воспользоваться гидом "Мартин, проводи" в Telegram, выбрав в чате маршрут "Арт-резиденция".

"Арт-резиденция – это новый формат, созданный для глобальной коммуникации художников. Его задача познакомить и объединить современных художников из разных городов, а также создать пространство для дискуссий на важные темы. Художники показывают зрителям, что, несмотря на любые чрезвычайные обстоятельства, желание создавать всегда сильнее", – рассказали авторы идеи.

Выставка стала итогом работы виртуальной арт-резиденции, организованной тюменским мультицентром "Контора пароходства". Экспозиция, по словам авторов проекта, обращает внимание жителей на глобальные проблемы. "В диалог с искусством вступает любой прохожий. Город – прекрасная среда для того, чтобы работы художников могли охватить как можно больше людей и обратить их внимание на проблемы современности", – добавили организаторы.

Инна Пахомова