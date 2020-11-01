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В Тюмени прокуратура добилась восстановления на работе беременной женщины

Общество, 17:30 26 ноября 2020

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Незаконно уволенную беременную женщину восстановили на работе после вмешательства тюменской прокуратуры, сообщает региональное ведомство.

В феврале 2020 года с женщиной был заключен срочный трудовой договор на должность оператора связи "Почты России" на период нахождения основной сотрудницы в отпуске по беременности и родам. Спустя два месяца работодатель уволил временную работницу, которая была беременна.

Женщина обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, признании незаконным приказа об увольнении, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Калининский районный суд Тюмени отказал в удовлетворении иска. Прокуратура внесла в областной суд апелляционное представление на предмет отмены неправосудного решения.

Судебная коллегия по гражданским делам отменила решение Калининского районного суда и приняла новое решение о восстановлении на работе уволенной женщины, признании незаконным приказа об ее увольнении.

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# беременная женщина , прокуратура

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