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Инна Лосева назвала проект регионального бюджета бюджетом развития

Экономика, 15:40 26 ноября 2020

duma72.ru

Проект бюджета Тюменской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов – это бюджет развития, считает депутат Тюменской областной думы Инна Лосева.

"Наш бюджет - один из самых эффективных, мы видим это уже много лет. Все программы направлены на рост рабочих мест, социальную поддержку граждан, что очень важно", - отметила она во время заседания.

Инна Лосева уточнила, что основным принципом формирования регионального бюджета остается эффективность бюджетных расходов. Даже если финансирование некоторых программ снижено, это не говорит, что сфере не уделяют внимание. Часть программ почти выполнена, а обязательства по другим переходят в другие программы.

Напомним, проект регионального бюджета парламентарии примут в окончательном чтении 26 ноября. Подключиться к трансляции можно здесь.

Евгения Шевцова

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# Инна Лосева , областной бюджет , Тюменская областная дума

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