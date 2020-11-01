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В Тюменской области выявляют должников по штрафам

Общество, 18:25 26 ноября 2020

управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

921 тыс. 698 дел за нарушения Правил дорожного движения возбудили в Тюменской области с начала 2020 года. Но водители оплатили только 53% назначенных штрафов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторы проводят работу, направленную на взыскание неоплаченных штрафов за нарушения правил.

В рамках мероприятия "Дебитор" жители региона добровольно оплатили 6 тыс. 309 штрафов на сумму более шести миллионов рублей. Возбуждено 330 дел на водителей, которые уклоняются от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения – пять из них ждут обязательные работы, еще 39 заплатят штрафы в виде двукратной суммы неоплаченных ранее долгов. Остальные дела находятся на рассмотрении.

Напомим, штрафы за нарушение правил необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления о наложении. Узнать о новых штрафах, в том числе за нарушения, зафиксированные камерами автоматической фото- и видеофиксации, можно в разделе "Проверка штрафов" на сайте Госавтоинспекции либо с помощью портала Госуслуг.

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# ГИБДД Тюменской области , должники , штрафы

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