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Дмитрий Горицкий: Тюменская область вновь будет жить с бюджетом развития

Политика, 18:41 26 ноября 2020

www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Главный финансовый документ региона по-прежнему является бюджетом развития. Такое мнение высказал в беседе с журналистами председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

Бюджет региона на 2021-2023 годы был принят в окончательном чтении на 44-м заседании Тюменской областной думы 26 ноября.

"В него в полном объеме заложены социальные обязательства, которые составляют около 60 процентов расходов в каждом году. Кроме того, мы видим в бюджете средства на поддержку и развитие региональной экономики, создание благоприятных условий для инвестиций. На эти цели в 2021 году предусмотрено примерно 20 процентов от расходной части, или 36 миллиардов рублей. Перспективы у Тюменской области есть", - прокомментировал Дмитрий Горицкий.

Доходная часть бюджета Тюменской области на 2021 год в окончательном варианте составит более 147 млрд рублей, в 2022 году - около 153 млрд рублей, в 2023 году - порядка 150 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2021 год запланированы в сумме около 179 рублей, на 2022 год - более 174 млрд рублей, на 2023 год - порядка 177 млрд рублей.

Бюджет на три года принят с дефицитом. Источниками его покрытия станут переходящие остатки, а также возможные заимствования, сообщил депутат. По его мнению, бюджет четко сбалансирован по доходам и расходам.

Евгений Бабенко

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# Дмитрий Горицкий , областной бюджет , облдума

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