ХК "Тюменский легион" примет нижегородскую "Чайку"

| Фото: ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

Очередные домашние матчи в чемпионате МХЛ проведет "Тюменский легион", сообщает пресс-служба клуба.

27 и 28 ноября тюменцы во дворце спорта "ПАРТИКОМ" примут "Чайку" из Нижнего Новгорода.

Поединками на нижегородском льду сибиряки начинали нынешний сезон, дважды уступив – 0:4 и 2:5. Сейчас волжский коллектив находится на четвертой позиции в конференции "Восток", накопив 38 очков. Тюменцы занимают 12 место, заработав 16 баллов.

В активе "Чайки" шесть побед кряду. "Легион" в пяти последних встречах добился одной победы, одолев в Екатеринбурге "Авто" - 3:1.

Под эгидой МХЛ команды провели 20 матчей. В активе тюменцев - две победы в основное время. У "Чайки" - 17. В одном поединке нижегородцы добились успеха по буллитам.