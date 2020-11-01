Тюменским родителям расскажут, как получить социальную поддержку
Меры поддержки Фонда социального страхования станут отдельной темой областного форума "Семья&RocketForum".
О ней расскажет управляющая Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко. Тюменцы узнают, как оформить пособия по временной нетрудоспособности, что такое прямые выплаты, как подать заявку на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации. Также Динара Поштаренко ответит на вопросы, поступившие от тюменцев заранее.
По словам организатора форума, депутата Тюменской областной думы Елены Кашкаровой, в Тюменской области действует много форм поддержки родителей, но не все родители знают, как их получить. Подключиться к трансляции можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация.
Напомним, онлайн-форум, посвященный родителям и подросткам "Семья&RocketForum online", пройдет 29 ноября. С полной программойможно ознакомиться здесь.