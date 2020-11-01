Тюменским родителям расскажут, как получить социальную поддержку

из группы центра "Семья" во Вконтакте (архив) из группы центра "Семья" во Вконтакте (архив)

Меры поддержки Фонда социального страхования станут отдельной темой областного форума "Семья&RocketForum".

О ней расскажет управляющая Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко. Тюменцы узнают, как оформить пособия по временной нетрудоспособности, что такое прямые выплаты, как подать заявку на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации. Также Динара Поштаренко ответит на вопросы, поступившие от тюменцев заранее.

По словам организатора форума, депутата Тюменской областной думы Елены Кашкаровой, в Тюменской области действует много форм поддержки родителей, но не все родители знают, как их получить. Подключиться к трансляции можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация.

Напомним, онлайн-форум, посвященный родителям и подросткам "Семья&RocketForum online", пройдет 29 ноября. С полной программойможно ознакомиться здесь.