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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским родителям расскажут, как получить социальную поддержку

Общество, 15:10 27 ноября 2020

из группы центра "Семья" во Вконтакте (архив)

Меры поддержки Фонда социального страхования станут отдельной темой областного форума "Семья&RocketForum".

О ней расскажет управляющая Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко. Тюменцы узнают, как оформить пособия по временной нетрудоспособности, что такое прямые выплаты, как подать заявку на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации. Также Динара Поштаренко ответит на вопросы, поступившие от тюменцев заранее.

По словам организатора форума, депутата Тюменской областной думы Елены Кашкаровой, в Тюменской области действует много форм поддержки родителей, но не все родители знают, как их получить. Подключиться к трансляции можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация.

Напомним, онлайн-форум, посвященный родителям и подросткам "Семья&RocketForum online", пройдет 29 ноября. С полной программойможно ознакомиться здесь.

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# фонд социального страхования , форум

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