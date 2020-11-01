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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Евгений Гараничев пропустит первый этап Кубка мира по биатлону

Спорт, 16:16 27 ноября 2020

СБР | Фото: СБР

Старт Кубка мира по биатлону пропустят Евгений Гараничев и Антон Бабиков, сообщает Союз биатлонистов России.

Медицинские власти Финляндии уведомили СБР о том, что команде больше не требуется оставаться на карантине в отеле в Контиолахти. Она может продолжить подготовку к первому этапу Кубка мира по биатлону, который стартует 28 ноября.

Бабиков пропустит старт Кубка мира из-за положительного результата теста на коронавирус, который был взят у него 24 ноября. Его изоляция продлится как минимум до 1 декабря. Несмотря на то, что тест Гараничева был отрицательным, Евгений будет отстранен до 5 декабря, поскольку жил в одном номера с Бабиковым.

Кроме того, 27 и 28 ноября сборная России должна сдать еще одни плановые тесты на COVID-19.

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# биатлон , Евгений Гараничев

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