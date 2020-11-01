Тюмень вошла в число городов, где можно быстро дозвониться до врача

пресс-служба ОБ № 19 пресс-служба ОБ № 19

Тюмень заняла второе место среди городов-лидеров России, где можно быстро дозвониться в поликлинику по месту жительства.

Эксперимент провели корреспонденты "Российской газеты". Они дозванивались в поликлиники в восьми регионах и с помощью секундомера засекали, сколько времени придется ждать, чтобы вызвать врача на дом или записаться на прием.

Быстрее всех ответили в поликлинике больницы №2 Омска - трубку сняли через три секунды после соединения. На втором месте - поликлиника №5 Тюмени, четыре секунды. На третьем - поликлиника ГКБ №5 Уфы - для дозвона потребовалось 10 секунд.

Также в эксперименте участвовали поликлиники Петрозаводска, Астрахани, Махачкалы, Новосибирска и Екатеринбурга. Сообщая итоговое время, корреспонденты не скрывали удивления: думали, что времени потратят значительно больше.

По мнению специалистов, лидерство тюменской поликлиники закономерно - здесь установлена мини-АТС. Благодаря ей еще до соединения с регистратурой пациента автоматически информируют, что по этому номеру он не сможет узнать результаты теста на коронавирус, и поясняют, где его получить. После включается внутренняя система перевода звонков на нужного специалиста.

Таким образом до регистратуры доходит только тот звонок, который должен быть адресован только ей. Остальные либо перенаправляются, либо прерываются самим человеком, если он, например, хотел узнать именно о результатах теста на COVID-19.

Напомним, для централизации звонков в кол-центрах в стране вводится единый номер 122. Он позволит перенаправлять звонки в поликлиники, станции скорой помощи и другие службы.