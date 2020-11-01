В "Космосе" началась работа над новым спектаклем

Фото: из сообщества "Космос" Фото: из сообщества "Космос"

Театральный центр "Космос" начал работу над новым постановочным проектом. Режиссер – Иван Куркин, актерами спектакля станут подростки. Премьера запланирована на 12 декабря.

В основу новой работы ляжет повесть Ульфа Старка "Пусть танцуют белые медведи". По сюжету главный герой переживает расставание родителей и переезд в новую семью.

"События, описанные в повести, остаются на уровне одинокого переживания, что очень травматично для подростка. Было бы здорово вынести эти переживания в спектакль. Мы выстраиваем отношения с родителями, будь нам пятнадцать или сорок. Они всегда занимают наше время, ресурс, поразмыслить об отношениях с родителями будет полезно всем, кто придет на спектакль, – поделился режиссер.

Новый спектакль – не первый подростковый проект "Космоса". Ежегодно центр создает подобные интенсивы, курсы и лаборатории, пишет "Мегатюмень".