Кэшбек за отдых: для туристов региона программа лояльности действует до 5 декабря

| Фото: Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени во ВКонтакте | Фото: Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени во ВКонтакте

Поездка в Тюменскую область, знакомство с ее историй и достопримечательностями будет на 20% дешевле, если успеть приобрести тур или оформить проживание в отеле от двух ночей до 5 декабря 2020 года, и оплатить поездку картой "Мир". Об этом сообщает региональное Агентство туризма и продвижения.

Кешбэк придет в течение пяти рабочих дней (максимальный возврат – 20 тыс. рублей за одну операцию по карте "Мир").

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности "Мир". Пройти бесплатную регистрацию можно на сайте.

Поездку можно осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. Это отличная возможность провести Новый год и Рождество в путешествии, считают туроператоры.

Путешественники уже оценили преимущества этой программы в целом, и отдыха в Тюменской области в частности. При этом активно пользуются ею не только отдыхающие из других регионов, но и местные жители.

"Это отличная программа особенно для пенсионеров. Ежегодно мы с подругами отдыхаем в санатории "Сибирь". На этот раз оформила поездку по программе туристического кешбэка, очень довольна", – поделилась мнением жительница Тюмени Мунира Геринг.

Напомним, первый этап программы лояльности проходил с 21 по 28 августа. По его итогам Тюменская область вошла в Топ-10 регионов по бронированию мест в отелях и заняла шестое место по популярности у туристов.