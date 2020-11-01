Тюменцам раскрыли секреты качественного льда

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Мастер-класс по заливке ледовых площадок прошел в Тюмени на базе школы № 65, сообщает городской многопрофильный центр. На необычном уроке специалисты, ответственные за подготовку городских катков, получили информацию о технологии заливки.

Во время теоретической части тренер спортивной школы "Водник" Андрей Устименко показал присутствующим каждый этап процесса. Подготовка площадки, выбор необходимого инвентаря, температура воздуха и воды, время заливки и периодичность работ, исправление допущенных ошибок – вот перечень тем, рассмотренных на мастер-классе.

"Главное, чтобы специалисты поняли, что процесс заливки зависит от того, какое покрытие имеет корт. Если основание из песка, то нужно притоптать снег, если это асфальт, то его необходимо предварительно почистить. Вода наносится тонкими слоями, чтобы лед был крепче и ровнее, это сведет к минимуму возможный травматизм. Наиболее благоприятная температура для заливки льда от -10 до -25 градусов, чтобы лед не треснул", – отметил Андрей Устименко.

Во время практической части мастера продемонстрировали правильное нанесение воды и работу с "волокушей", а также предоставили всем желающим возможность изучить необходимый инвентарь.

Напомним, зимой в Тюмени будут работать более 100 площадок, на которых можно покататься на коньках. Катки находятся на территории административных округов, на базе общеобразовательных учреждений, придомовых территориях, а также в лесопарковых зонах Тюмени. Узнать адреса можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике города.