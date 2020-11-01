В День Неизвестного солдата в Ялуторовске зажгут свечи

| Фото: Культура.РФ | Фото: Культура.РФ

В День Неизвестного Солдата в Ялуторовске зажгут свечи. В 7 часов у мемориала участникам Великой Отечественной войны зажгутся несколько десятков свечей, образующих звезду и цифру 75.

Композицию снимут с высоты при помощи квадрокоптера. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал специалист по работе с молодежью молодежного социально-делового центра Ялуторовска Олег Овчинников. В 10 часов ялуторовские школьники придут к мемориалу, чтобы возложить цветы.

Кроме того, специалисты центра готовят ко Дню Неизвестного Солдата проведение уроков памяти "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".

Николай Ступников