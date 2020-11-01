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Детсад в районе Московского тракта введут в эксплуатацию в срок

Губернатор, 21:35 30 ноября 2020

ИА "Тюменская линия". Архив | Фото: ИА "Тюменская линия". Архив

Детский сад в районе улиц Московский тракт - Магнитогорская - Невская будет введен в эксплуатацию в срок, в октябре 2021 года. Из бюджета области на его возведение по контракту выделено 290,7 млн рублей, на закупку оборудования – 42 млн рублей.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопрос жительницы Тюмени о возможном переносе сроков сдачи дошкольного учреждения в ходе встреч с жителями региона, которые прошли в режиме видеоконференции.

Два обращения касались газификации в Нижнетавдинском районе и Заводоуковском городском округе. Также поступили вопросы по строительству тротуаров в Омутинском районе и в Заводоуковском городском округе и строительству дороги в Ярковском районе.

Александр Моор отметил, что и газификация улиц в указанных муниципалитетах, и дорожные работы будут выполнены в 2021 году.

Решение вопросов глава региона взял под личный контроль.

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# Александр Моор , газификация , личный прием , строительство дорог , строительство дошкольных учреждений

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