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Предновогодний марафон о здоровье пройдет для тюменцев в Instagram

Общество, 08:09 02 декабря 2020

Территория здоровья/Тюменская область во ВКонтакте | Фото: Территория здоровья/Тюменская область во ВКонтакте

Предновогодний марафон о физическом и психическом здоровье пройдет в Instagram, сообщает Центр общественного здоровья Тюменской области.

Участников ждут онлайн-лекции, мастер-классы, психологические практики. Спикерами станут врачи: невролог, косметолог, диетолог, психолог, а также создатель украшений ручной работы, визажист и преподаватель йоги Айенгара.

Чтобы стать участником марафона, нужно: подписаться на страницу и страницы всех спикеров в Instagram; поделиться информацией у себя в истории и оставить комментарий со словами: "Хочу на марафон!".

Выполнив эти действия, участники получат ссылку на закрытый аккаунт, где будут проходить прямые эфиры и мастер-классы, опубликована вся информация.

Количество мест ограничено.

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# здоровье , марафон

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