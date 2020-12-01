Тюменские школьники отличились на олимпиаде НТИ.Junior в УФО

| Фото: АНО «Россия — страна возможностей» | Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

Команда "ЕЕЕноты" с участниками из Тобольска, Магнитогорска, Екатеринбурга заняла перове место в сфере "Технологии для мира роботов" в финале олимпиады кружкового движения НТИ.Junior для школьников 5–7 классов УФО.

Участники сборной занимались мониторингом города с помощью беспилотников: писали алгоритмы для автономного полета, обрабатывали данные с видеокамер и датчиков, установленных на дронах.

В заключительном этапе приняли участие 123 финалиста из шести регионов, которые в командах решали практические инженерные задачи, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

В рамках заключительного этапа одновременно прошли испытания по пяти сферам. Все соревнования были организованы в дистанционном формате: финалисты выполняли задания, оставаясь дома, и общались с командой, организаторами и тьюторами-модераторами с помощью видеосвязи и чатов.

Так, участники сферы "Технологии для виртуального мира" занимались разработкой компьютерной игры на тему "Русская литература". Члены команды придумывали сценарий игры, отрисовку персонажей, выстраивали логику игрового процесса и программировали итоговый результат.

Победителей ждут полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере.