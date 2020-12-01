Университеты Тюменской области подписали соглашения о сотрудничестве

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Партнерские соглашения подписал ТюмГУ с Тюменским медицинским университетом и ГАУ Северного Зауралья на заседании Ученого совета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Документы о долгосрочном сотрудничестве - это первые шаги на пути формирования консорциума для успешного участия тюменского региона в Программе стратегического академического лидерства (ПСАЛ). Ожидается, что Программа придет на смену проекту "5-100".

"Университеты региона имеют очень хорошие основания для успеха в совместной научной и образовательной деятельности, к примеру в рамках Западно-Сибирского НОЦ у нас есть общая исследовательская повестка по биобезопасности, будем работать, наращивать компетенции и получать нужные для региона результаты. Особые слова благодарности нужно сказать за постоянную поддержку высшего образования и науки со стороны правительства Тюменской области", - сказал врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко отметила, что соглашение будет способствовать лидерству региона в научных исследованиях. По мнению проректора ТюмГМУ Ольги Фроловой, тюменские университеты считают себя частью единого академического сообщества, что дает возможность всем координировать работу для достижения лучших результатов, уверенно двигаться по учебным и научным траекториям.