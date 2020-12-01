Фотовыставка "Человек. Ракурс. Место" представлена в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотовыставка "Человек. Ракурс. Место" проработает в холле мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени до 17 декабря, сообщают организаторы.

Авторы выставки — фотографы Дэвид Дюссо и Денис Моргунов. "Два мировоззрения, две истории, два видения красоты и два взгляда на один город. Их снимки очень разные и в то же время одинаково пронизаны желанием показать удивительное и то, на что большинство не обращает внимание", – рассказали организаторы.

Авторы отмечают, что красота города для фотографов — не в помпезных достопримечательностях. На снимках зафиксированы реальная жизнь людей, их быт и культура, история и настроение.

Вход свободный. При себе иметь защитную маску. Возрастное ограничение 12+.