Самолечение отита у детей может привести к потере слуха

| Фото: ОКБ № 3 | Фото: ОКБ № 3

До 8 % детей с осложнениями от недолеченного отита ежегодно поступают в детское оториноларингологическое отделение Областной клинической больницы № 2. Такие данные привела заведующая отделением Надежда Кузнецова.

Она пояснила, что у детей, особенно маленьких, отит иногда проходит бессимптомно или боль беспокоит однократно. Ребенок не жалуется, родители не беспокоятся, а процесс продолжается, и распознать его может только врач.

"Отиты опасны осложнениями. Они могут вызвать сенсоневральную тугоухость разной степени, вплоть до полной потери слуха, утраты социальных навыков и отставания в школьном развитии. Чтобы этого не допустить, необходимо вовремя обращаться к специалисту отоларингологу", - подчеркнула завотделением.

Она добавила, что правильная диагностика позволяет исключить риски внутричерепных осложнений.

Инна Кондрашкина