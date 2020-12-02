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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Самолечение отита у детей может привести к потере слуха

Общество, 13:05 02 декабря 2020

ОКБ № 3 | Фото: ОКБ № 3

До 8 % детей с осложнениями от недолеченного отита ежегодно поступают в детское оториноларингологическое отделение Областной клинической больницы № 2. Такие данные привела заведующая отделением Надежда Кузнецова.

Она пояснила, что у детей, особенно маленьких, отит иногда проходит бессимптомно или боль беспокоит однократно. Ребенок не жалуется, родители не беспокоятся, а процесс продолжается, и распознать его может только врач.

"Отиты опасны осложнениями. Они могут вызвать сенсоневральную тугоухость разной степени, вплоть до полной потери слуха, утраты социальных навыков и отставания в школьном развитии. Чтобы этого не допустить, необходимо вовремя обращаться к специалисту отоларингологу", - подчеркнула завотделением.

Она добавила, что правильная диагностика позволяет исключить риски внутричерепных осложнений.

Инна Кондрашкина

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# врачи , дети , заболевание , лечение

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