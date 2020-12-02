300 тысяч рублей заплатит ишимец за драку на парковке

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

300 тыс. рублей будет взыскано с ишимца, устроившего драку из-за места на парковке в январе 2020 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Инцидент между двумя автовладельцами произошел утром во дворе дома по ул. Маркса. 36-летний владелец Daewoo Centra не смог выехать на работу, так как проезд перекрыл Chevrolet Niva 62-летнего жителя этого же дома.

Выясняя отношения, молодой мужчина ударил пенсионера кулаком в лицо. Тот упал и потерял сознание. Скорая помощь доставила его в больницу. У пострадавшего диагностированы сотрясение головного мозга и переломы костей лица. Экспертиза установила, что пожилому человеку был причинен тяжкий вред здоровью.

Потерпевший обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. Суд постановил взыскать с виновного в пользу пострадавшего 250 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и 25 тыс. рублей судебных издержек.

Кроме того, ответчику предстоит возместить затраты на проведение экспертизы в размере 29 тыс. рублей и заплатить госпошлину в 300 рублей. Кроме того, по итогам судебного разбирательства работник прокуратуры составил рапорт для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.