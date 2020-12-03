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ВК "Тюмень" проведет четыре поединка в Москве

Спорт, 09:29 03 декабря 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женский волейбольный клуб "Тюмень" поединки пятого тура чемпионата России среди команд высшей лиги "А" проведет в Москве с 3 по 6 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Натальи Чумаковой сыграют четыре матча. Дважды их соперником станет "Сахалин" из Южно-Сахалинска. Также два поединка сибирячки проведут против местного "Луча".

По итогам четырех туров дальневосточный коллектив занимает второе место в турнирной таблице. Команда Александра Кошкина имеет в своем активе восемь побед. Тюменки располагаются на шестой строчке. Они в чемпионате добились трех побед. Следом идет "Луч". Московская команда пока не имеет в своем активе ни одной победы.

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# ВК Тюмень , волейбол

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