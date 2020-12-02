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Ледовую переправу через Иртыш открыли в Уватском районе

Общество, 17:27 02 декабря 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области

Ледовую переправу через Иртыш для автомобилей до пяти тонн открыли в Уватском сельском поселении, сообщает региональное управление МЧС России.

В течение трех недель дорожные службы проводили работы по заливке и естественному наращиванию толщины льда переправы. На сегодня средняя ее толщина составляет 46 см, что позволяет организовать движение для автомобилей с массой до пяти тонн.

ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области ﻿

Ледовая переправа оборудована двумя полосами для движения транспортных средств, одной пешеходной дорожкой, пунктами обогрева и щитами со средствами спасения.

Переправа связывает правый и левый берег р. Иртыш, обеспечивая бесперебойное передвижение жителей села, доставку продуктов, медикаментов и других, необходимых для жизнедеятельности граждан товаров.

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# ледовая переправа , Уватский район

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