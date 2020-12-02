Ледовую переправу через Иртыш открыли в Уватском районе

ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области

Ледовую переправу через Иртыш для автомобилей до пяти тонн открыли в Уватском сельском поселении, сообщает региональное управление МЧС России.

В течение трех недель дорожные службы проводили работы по заливке и естественному наращиванию толщины льда переправы. На сегодня средняя ее толщина составляет 46 см, что позволяет организовать движение для автомобилей с массой до пяти тонн.

Ледовая переправа оборудована двумя полосами для движения транспортных средств, одной пешеходной дорожкой, пунктами обогрева и щитами со средствами спасения.

Переправа связывает правый и левый берег р. Иртыш, обеспечивая бесперебойное передвижение жителей села, доставку продуктов, медикаментов и других, необходимых для жизнедеятельности граждан товаров.