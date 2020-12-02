В тюменском лицее о работе поисковиков расскажет фильм

| Фото: licey-34.ru | Фото: licey-34.ru

Документальный фильм "Долина 2020" о работе тюменских поисковиков покажут ученикам лицея № 34 3 декабря. Показ приурочен ко Дню Неизвестного Солдата.

Короткометражную ленту создала заместитель командира поискового отряда "Память сердца", студентка филиала Московского института государственного управления и права Марина Францова по итогам "Вахта памяти", состоявшейся летом 2020 года. Продолжительность фильма – около 10 минут.

"Этот фильм мы ранее направили в областной поисковый центр. Его показывали во время учебной вахты. Но мы решили немного переделать его и показать нашим ребятам", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" командир поискового отряда "Память сердца", педагог дополнительного образования лицея № 34 Валентина Гаврилова.

В документальной ленте рассказывается о том, как поисковики вели работу. Отметим, в ходе полевых поисковых работ летом 2020 года в Старорусском районе Новгородской области представители поискового отряда "Память сердца" подняли останки 120 бойцов, нашли четыре медальона. Все четыре медальона, по словам Валентины Гавриловой, уже прочитаны. Найдены родственники одного из бойцов – уроженца Алтайского края Василия Андреевича Любивого 1922 года рождения. Также были обнаружены четыре именных вещи.

Документальную ленту будут демонстрировать в фойе первого этажа на большом экране с 9 до 16 часов. Ученики смогут посмотреть фильм на переменах.

Инна Пахомова