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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

3 декабря в Тюмени пасмурно и влажно

Общество, 08:34 03 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 13 - минус 14 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 3 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и небольшой снег при юго-западном ветре. Он будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду с порывами до 4 метров в секунду. Сохраняется высокая относительная влажность - 78-82 %.

Атмосферное давление повышенное 771-773 мм рт. ст.

Заход солнца в 15 часов 59 минут. Долгота дня 7 часов 4 минуты.

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# погода в Тюмени

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