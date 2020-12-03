3 декабря в Тюмени пасмурно и влажно
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Минус 13 - минус 14 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 3 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и небольшой снег при юго-западном ветре. Он будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду с порывами до 4 метров в секунду. Сохраняется высокая относительная влажность - 78-82 %.
Атмосферное давление повышенное 771-773 мм рт. ст.
Заход солнца в 15 часов 59 минут. Долгота дня 7 часов 4 минуты.