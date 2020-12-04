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Тюменский профессор Александр Ярков прочтет лекцию об исламе в Сибири

Общество, 09:03 04 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доктор исторических наук, профессор ТюмГУ Александр Ярков прочтет лекцию "Ислам в Сибири: от прошлого к настоящему" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 5 декабря. Начало – в 16 часов, сообщают организаторы.

Также в этот вечер состоится презентация долгожданного тома коллективной монографии "Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону: 45-35-90. При посещении музея надевать защитную маску.

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# ислам , история , лекция

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